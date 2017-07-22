Дриусси делает дубль, "Зенит" вырывает победу над "Рубином"

Программа второго тура российской Премьер-Лиги продолжилась интереснейшим противостоянием на арене "Крестовский" в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" принимал "Рубин". Команды по-разному вошли в сезон. Петербуржцы на выезде переиграли новичка высшего дивизиона "СКА-Хабаровск", в то время, как казанцы достаточно неожиданно на родном поле уступили "Краснодару". Многими экспертами и аналитиками поединок воспринимался, как, прежде всего, дуэль двух очень харизматичных главных тренеров Роберто Манчини и Курбана Бердыева. Итальянского специалиста в поисках футбольной экзотики занесло на берег Невы, ну а опытнейший туркменский наставник после трехлетней командировки в Ростов вернулся в столицу Татарстана.

По сравнению с прошлым матчем Манчини провел лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо Жулиано с первых минут появился один из новичков команды аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. Бердыев же сделал три замены – по игроку в каждой из линий. Тараса Бурлака, Гекдениза Карадениза и Рубена Рочины заменили Эльмир Набиуллин, Алекс Сонг и Рифат Жемалетдинов соответственно.

Команды в спокойном темпе начали встречу. "Зенитчики" на правах хозяев прогнозируемо сразу же завладели территориальным преимуществом, но "бордовые" не были против такого развития событий, терпеливо ожидая своего шанса. За время первой половины первого тайма с натяжкой можно выделить только один опасный момент, когда Кокорин пробивал по воротам головой после подачи Паредеса, но Рыжиков сыграл надежно. В целом, и после экватора первой 45-ти минутки рисунок игры не изменился - "Зенит" все время безуспешно проводил в атаке, а "Рубин" успешно защищался. Но, когда, казалось, футболисты мысленно уже были в раздевалке - подопечные Бердыева открыли счет. Уже в компенсированное время Рыжиков вынес мяч далеко от ворот, Нету проспал рывок Жемалетдинова, а молодой форвард казанцев, выбежав на свидание с Лунёвым, легко расстрелял ближний угол.

После серьезного разговора в раздевалке "сине-бело-голубые" очень резво начали вторую половину встречи, а уже на 52-й минуте петербуржцы восстановили паритет. Себастьян Дриусси открыл счет своим голам за новую команду, замкнув классную скидку головой от Кокорина. Через мгновение уже сам Александр на кураже мог вывести хозяев вперед, но мощный выстрел девятого номера на себя приняла крестовина.

Подопечные Манчини продолжали владеть преимуществом и удача им улыбнулась. На первой добавленной минуте все тот же Дриусси выскочил из-за спины у Кудряшова и технично в одно касание замкнул прострельную передачу в штрафную от Кришито. Таким образом, "Зенит" добывает волевую победу над "Рубином" в первой домашней игре сезона, а это означает, что пока питерцы идут без очковых потерь.

"Зенит" – "Рубин" – 2:1

Голы: Жемалетдинов, 45+1 – 0:1, Дриусси, 52 – 1:1, Дриусси, 90+1 – 2:1

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Ерохин, 90+2), Дзюба (Жулиано, 65)

"Рубин": Рыжиков, Камболов, Кудряшов, Гранат, Кузьмин, Сонг, М’Вила, Оздоев, Набиуллин, Жемалетдинов (Карадениз, 63), Канунников (Азмун, 63)

Богдан Архипенко

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