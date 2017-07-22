Дриусси: "Главное для меня - забивать как можно больше голов за "Зенит"

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Дриусси: "Главное для меня - забивать как можно больше голов за "Зенит"

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси после волевой победы над "Рубином" поделился эмоциями с журналистами.

"Я доволен, что мы победили. Для меня была очень важна эта победа. Главное для меня - достигать успехов и забивать как можно больше голов за "Зенит" - цитирует 21-летнего аргентинца официальный сайт клуба.

Напомним, что Дриусси забил оба гола в ворота "Рубина".

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Рубин". | http://soccernews.ru

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