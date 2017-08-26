Дриусси: "Хорошо понимаем друг друга с Кокориным"

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси высказался о своей связке в клубе с Александром Кокориным.

"Мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга, но, по правде говоря, мне комфортно играть абсолютно со всеми. Я всегда могу найти общий язык с любым из партнеров. У нас - дружная и единая команда. Я легко понимаю каждого из ребят", - цитирует аргентинского нападающего чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" и "Краснодар" могут совершить обмен форвардами. | soccernews.ru