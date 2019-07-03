Дриусси: "Лучшее в Месси - он не сдается, ни в матчах за клуб, ни за сборную"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины в полуфинале Кубка Америки-2019 против Бразилии (0:2).

Капитан национальной команды Лионель Месси пока не выиграл не одного трофея с Аргентиной.

"Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Месси - один из нас, о нем говорят все. Мы знаем, какое он значение несет для футбола. Лучшее в нем - это то, что он никогда не сдается. Месси хочет играть за сборную Аргентины, раньше он не исполнял гимн, но все просили его делать это, и перед двумя последними встречами Лео пел", - сказал Дриусси.

Сборная Аргентины вылетела из Кубка Америки. В финале Бразилия сыграет с победителем пары Чили-Перу.

Не пропустите: Месси и Неймар встретились после матча Бразилия - Аргентина| http://soccernews.ru