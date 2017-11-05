Дриусси: "Манчини просто не знал, что нам сказать"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссирубин

Дриусси: "Манчини просто не знал, что нам сказать"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал ничейный результат с "Рубином" (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

"У нас были неплохие шансы в матче, особенно после первого тайма. Жаль, что не смогли победить сегодня. Команды играли в равных условиях, поэтому я не думаю, что погода оказала влияние на итоговый результат.

Манчини говорил что-нибудь в раздевалке? Нет, он ничего не говорил. Он просто не знал, что нам сказать", - приводят слова Дриусси российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" не может добиться победы в Премьер-лиге уже на протяжении пяти матчей подряд.

Не пропустите: "Зенит" при Манчини показал один из худших результатов по набранным очкам за последние пять лет. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов