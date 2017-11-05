Дриусси: "Манчини просто не знал, что нам сказать"



Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал ничейный результат с "Рубином" (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

"У нас были неплохие шансы в матче, особенно после первого тайма. Жаль, что не смогли победить сегодня. Команды играли в равных условиях, поэтому я не думаю, что погода оказала влияние на итоговый результат.

Манчини говорил что-нибудь в раздевалке? Нет, он ничего не говорил. Он просто не знал, что нам сказать", - приводят слова Дриусси российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" не может добиться победы в Премьер-лиге уже на протяжении пяти матчей подряд.

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