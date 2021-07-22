Дриусси может перейти в "Интер Майами". Клубом владеет Дэвид Бекхэм
Фото: инстаграм Дриусси/Автор неизвестен
Как сообщает TMW, аргентинский форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси может перейти в клуб американской МЛС.
По информации источника, интерес к игроку проявляет "Интер Майами", которым владеет экс-игрок "Реала" Дэвид Бекхэм.
Соглашение аргентинца с "Зенитом" действует до 30 июня 2022 года.
В прошедшем сезоне Дриусси сыграл 16 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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