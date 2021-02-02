Дриусси может покинуть "Зенит" ради возвращения в родной клуб

Будущее вингера питерского "Зенита" Себастьяна Дриусси остаётся неопределённым.

По информации Radio Continental AM 590, "Ривер Плейт" ведёт переговоры о трансфере 24-летнего футболиста. Сам игрок также хочет вернуться в клуб из Буэнос-Айреса, воспитанником которого он является.

Впрочем, агент аргентинца Эрнан Берман утверждает, что никаких предложений о переходе его клиент не получал.

"Мы не получали никаких предложений этой зимой", - сказал агент.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 20 ассистов. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до конца следующего сезона.

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