Дриусси может покинуть "Зенит" ради возвращения в родной клуб
Будущее вингера питерского "Зенита" Себастьяна Дриусси остаётся неопределённым.
По информации Radio Continental AM 590, "Ривер Плейт" ведёт переговоры о трансфере 24-летнего футболиста. Сам игрок также хочет вернуться в клуб из Буэнос-Айреса, воспитанником которого он является.
Впрочем, агент аргентинца Эрнан Берман утверждает, что никаких предложений о переходе его клиент не получал.
"Мы не получали никаких предложений этой зимой", - сказал агент.
Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 20 ассистов. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до конца следующего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18