Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что игрок "Зенита" Себастьян Дриусси может стать игроком ПСЖ.

"Некоторое разочарование связано с действиями Дриусси. Он был одним из самых дорогих аргентинцев, которые переходили в "Зенит". Я недавно общался с Марсело Симоняном, аргентинским агентом, и он говорил, что Дриусси на карандаше у ПСЖ и что это футболист, который действительно один из самых талантливых в своём поколении. Если учесть, что в Италии говорят, что могут привлечь Себастьяна в свою сборную, потому что у Дриусси есть итальянские корни, то, значит, действительно что-то в нём есть», – приводит слова Арустамяна «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне Дриусси сыграл 17 матчей в РФПЛ, забив три гола и отдав три результативные передачи.

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