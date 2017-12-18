Дриусси может стать игроком ПСЖ

Теги псжсебастьян дриуссизенит санкт-петербург

Дриусси может стать игроком ПСЖСпортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что игрок "Зенита" Себастьян Дриусси может стать игроком ПСЖ.

"Некоторое разочарование связано с действиями Дриусси. Он был одним из самых дорогих аргентинцев, которые переходили в "Зенит". Я недавно общался с Марсело Симоняном, аргентинским агентом, и он говорил, что Дриусси на карандаше у ПСЖ и что это футболист, который действительно один из самых талантливых в своём поколении. Если учесть, что в Италии говорят, что могут привлечь Себастьяна в свою сборную, потому что у Дриусси есть итальянские корни, то, значит, действительно что-то в нём есть», – приводит слова Арустамяна «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне Дриусси сыграл 17 матчей в РФПЛ, забив три гола и отдав три результативные передачи. 

Читайте: Лодыгин не исключил уход из "Зенита" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов