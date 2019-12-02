Дриусси на русском языке высказался о победе над "Спартаком"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвасебастьян дриусси

Дриусси на русском языке высказался о победе над "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился эмоциями после победы над "Спартаком" в матче 18-го тура РПЛ.

Примечательно, что аргентинец говорил на русском языке. И хоть ошибок в произношении избежать не удалось, легионер заслуживает похвалы.

"Победа! Победа, ребята! Вперёд, "Зенит", вперёд, Санкт-Петербург", - сказал Дриусси.

Напомним, что "Зенит" минимально обыграл "Спартак" благодаря автоголу Ильи Кутепова. Дриусси провёл почти весь матч, уйдя на замену на 90-й минуте.

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