Дриусси назвал главную цель "Зенита" на остаток 2019 года

Вингер питерского "Зенита" Себастьян Дриусси порассуждал о целях своей команды на ближайший месяц.

"Лига Чемпионов - очень сложный турнир. Соперники там все как на подбор сильные. Играть против них сложно. Нужно выигрывать у "Бенфики" и "Лиона", и выходить из группы. Это та цель, которую мы преследуем. Главная цель. И мы постараемся всё сделать для её достижения. Если не получится, то придётся выходить в Лигу Европы и стараться там пройти как можно больше стадий. Но приоритет, конечно же, Лига Чемпионов", - сказал аргентинец.

"Зенит" в четырёх турах группового этапа ЛЧ набрал 4 очка и занимает третье место в квартете.

Дриусси в текущем сезоне сыграл за "сине-бело-голубых" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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