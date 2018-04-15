Дриусси назвал главную цель "Зенита" на остаток сезона

Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси назвал главную цель питерской команды на остаток текущего сезона.

"Наша цель - не ошибаться и одержать пять побед в оставшихся пяти матчах, чтобы реализовать нашу главную цель - квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом" - сказал Дриусси.

Отметим, что "Зенит" ведёт борьбу за третье место, дающее право сыграть в ЛЧ, с "Краснодаром" и ЦСКА. У "сине-бело-голубых" сейчас 45 очков (25 сыгранных матчей), у "быков" - 47 очков (26 матчей), у армейцев - 44 очка (24 матча).

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