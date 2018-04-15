Дриусси назвал главную цель "Зенита" на остаток сезона

Теги себастьян дриуссизенит санкт-петербург

Дриусси назвал главную цель "Зенита" на остаток сезона

Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси  назвал главную цель питерской команды на остаток текущего сезона.

"Наша цель - не ошибаться и одержать пять побед в оставшихся пяти матчах, чтобы реализовать нашу главную цель - квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом" - сказал Дриусси.

Отметим, что "Зенит" ведёт борьбу за третье место, дающее право сыграть в ЛЧ, с "Краснодаром" и ЦСКА. У "сине-бело-голубых" сейчас 45 очков (25 сыгранных матчей), у "быков" - 47 очков (26 матчей), у армейцев - 44 очка (24 матча). 

Не пропустите: "Зенит" теряет Лунева. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов