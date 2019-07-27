Дриусси назвал самых сложных оппонентов в РПЛ
Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, против кого ему было сложнее всего играть в РПЛ.
"Александр Мартынович из "Краснодара" и Ведран Чорлука из "Локомотива". Против них всегда сложно играть. Но я уже привык и понимаю, как надо действовать - в том числе, когда на поле именно они", - сказал Дриусси.
23-летний аргентинец перешёл в "Зенит" в 2017 году из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.
В стартовавшем сезоне нападающий сделал 1 ассист в 3 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Урал
|3
|6
|3
|Рубин
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Арсенал Тула
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Уфа
|3
|3
|11
|Ахмат
|2
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|2
|3
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0