Дриусси назвал самых сложных оппонентов в РПЛ

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссиалександр мартыновичведран чорлука

Дриусси назвал самых сложных оппонентов в РПЛ

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, против кого ему было сложнее всего играть в РПЛ.

"Александр Мартынович из "Краснодара" и Ведран Чорлука из "Локомотива". Против них всегда сложно играть. Но я уже привык и понимаю, как надо действовать - в том числе, когда на поле именно они", - сказал Дриусси.

23-летний аргентинец перешёл в "Зенит" в 2017 году из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне нападающий сделал 1 ассист в 3 матчах.

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