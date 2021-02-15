Дриусси не хочет оставаться в "Зените". "Ривер Плейт" ждет истечения контракта

Аргентинский "Ривер Плейт" не оставляет надежд вернуть нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси.

Как сообщает El Intransigente, аргентинцы могут потерпеть еще год, до января 2022 года. Тогда они смогут преступить к обсуждению перехода напрямую с футболистом.