Дриусси не хочет оставаться в "Зените". "Ривер Плейт" ждет истечения контракта
Аргентинский "Ривер Плейт" не оставляет надежд вернуть нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси.
Как сообщает El Intransigente, аргентинцы могут потерпеть еще год, до января 2022 года. Тогда они смогут преступить к обсуждению перехода напрямую с футболистом.
Питерцы не хотят отпускать игрока и предлагают продлить контракт, однако сам Дриусси не горит желанием подписывать новое соглашение.
Как сообщалось ранее, в "Зените" были недовольны тем, что аргентинцы сначала общались с агентами футболиста, а не с клубом.
Читать также: Дриусси обратился к болельщикам "Ривер Плейт" | http://soccernews.ru
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