Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт

Форвард Себастьян Дриусси не намерен покидать "Зенит". На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

По данным Bobsoccer.ru, футболист не хочет уходить из петербургского клуба до окончания своего контракта, который истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в МЛС, но после разговора с руководством "Зенита" решил остаться.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 5 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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