Дриусси негативно относится к видеоповторам
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси высказался о видеоповторах.
"Я все-таки отношусь к видеоповторам негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если судья чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.
Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против" - приводит слова Дриусси сайт клуба.
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