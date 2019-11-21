Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"

Форвард "Зенита" Себастьян Друсси рассказал, что думает о своих результатах. Об этом сообщает Sport24.

"Не очень люблю играть ни слева, ни справа. Я хорошо себя чувствую в центра, люблю эту позицию. Скучаю по игре в атаке. Однако нужно делать то, что говорит тренер. Если я нужен слева, буду играть слева.

Очень скучаю по забитым голам", - сказал футболист.

В этом сезоне 23-летний аргентинец участвовал в 13 матчах РПЛ, отметившись 1 голом.

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