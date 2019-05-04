Дриусси - о матче с "Ахматом": "Нам очень не хватало Артёма Дзюбы"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что думает о ничейном результате в матче 27-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).

Аргентинец на последних минутах забил единственный гол в составе сине-бело-голубых.

"Мы очень не хотели проигрывать, именно это заставляло нас идти вперед. В результате мы забили.

Нет, партнёры меня не раздавили, когда праздновали гол. Это чудесные эмоции - забить гол в конце матча. И мы разделяем эти эмоции вместе.

Нам не хватало Артёма Дзюбы. Он очень важный игрок нашей команды", - сказал футболист.

Благодаря ничьей "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" по-прежнему остается на первом месте.

В нынешнем сезоне Дриусси участвовал в 25 матчах, отметившись 7 голами и 7 ассистами.

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