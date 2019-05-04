Дриусси - о матче с "Ахматом": "Нам очень не хватало Артёма Дзюбы"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что думает о ничейном результате в матче 27-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).
Аргентинец на последних минутах забил единственный гол в составе сине-бело-голубых.
"Мы очень не хотели проигрывать, именно это заставляло нас идти вперед. В результате мы забили.
Нет, партнёры меня не раздавили, когда праздновали гол. Это чудесные эмоции - забить гол в конце матча. И мы разделяем эти эмоции вместе.
Нам не хватало Артёма Дзюбы. Он очень важный игрок нашей команды", - сказал футболист.
Благодаря ничьей "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" по-прежнему остается на первом месте.
В нынешнем сезоне Дриусси участвовал в 25 матчах, отметившись 7 голами и 7 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
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|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19