Дриусси обещает подарить Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов в сезоне

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссиалександр кокорин

Дриусси обещает подарить Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов в сезоне

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что он подарит Александру Кокорину за 30 забитых голов в сезоне.

"Каждый раз, когда Кокорин выкладывает в "Инстаграм" истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша. Если Кокорин забьёт за сезон 30 голов, то подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с "Макдоналдс" - приводят слова Дриусси российские СМИ.

В текущем сезоне Кокорин провел 22 матча и забил 15 голов.

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