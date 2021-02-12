Дриусси обратился к болельщикам "Ривер Плейт"

Вингер питерского "Зенита" Себастьян Дриусси пообещал фанатам "Ривер Плейт", что вернётся в аргентинский клуб.

"Всё происходит не случайно. Мы ещё увидимся", - написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив эмодзи курицы - символа "миллионеров".

Ранее сообщалось, что возвращение Дриусси в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва. "Зениту" не понравилось, что изначально переговоры велись не с ними, а с игроком.

25-летний форвард является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса. Именно оттуда он перебрался в Россию в 2017 году.

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