Дриусси обратился к болельщикам "Ривер Плейт"
Вингер питерского "Зенита" Себастьян Дриусси пообещал фанатам "Ривер Плейт", что вернётся в аргентинский клуб.
"Всё происходит не случайно. Мы ещё увидимся", - написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив эмодзи курицы - символа "миллионеров".
Ранее сообщалось, что возвращение Дриусси в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва. "Зениту" не понравилось, что изначально переговоры велись не с ними, а с игроком.
25-летний форвард является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса. Именно оттуда он перебрался в Россию в 2017 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
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|Годой Крус
|23
|18