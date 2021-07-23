Дриусси обратился к болельщикам "Зенита"
Фото инстаграм Себастьяна Дриусси
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси сделал обращение к фанатам клуба.
"Прошлым летом я действительно мог покинуть "Зенит" - "Интер Майами" предлагал клубу неплохие деньги. Если я был бы один, наверное, вообще не хотел бы уходить, однако для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового. Я ни на кого не злюсь - все случается или не случается по какой-то причине.
Я остался - и почти сразу после этого получил повреждение колена в игре против "Динамо", пропустил почти два месяца. Этот момент - точно самый трудный за четыре года. Я был раздавлен. Спасибо жене и дочке, что вытащили из этого состояния. И хорошо, что глобально все обошлось и я избежал операции.
Теперь у меня все отлично. Нет травм, есть новые друзья. Футболист должен быть готов к тому, что все может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в "Зените". И этот клуб всегда будет в моем сердце", - написал Дриусси.
Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он провел 138 игр, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи.
Читайте также: Дриусси может перейти в "Интер Майами". Клубом владеет Дэвид Бекхэм. | http://soccernews.ru
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