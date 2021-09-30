Дриусси остался благодарен России
Фото: инстаграм Дриусси/Автор неизвестен
Аргентинский экс-футболист "Зенита" Себастьян Дриусси, ныне играющий в американском "Остине", рассказал о периоде карьеры, проведенном в России.
"Я очень привык к Аргентине. После трансфера в "Зенит" я первый раз жил в другой стране. Это новая культура. Было холодно, очень много непривычного, так что первый год ушел на адаптацию.
В команде было пять аргентинцев, и мы проводили время вместе. Время шло, кто-то из них покинул клуб. Тогда я понял, где нахожусь, и осознал, что мне нужно вырасти. Я начал немного изучать русский язык и пытался стать своим.
Правда в том, что я оказался в великой стране. Я буду всегда ей благодарен, потому что Россия открыла мне свои двери. Я провел в "Зените" четыре успешных года, мы смогли взять требл (три трофея за один сезон) впервые в истории клуба.
Войти в историю такого большого клуба, как "Зенит", – это серьезное достижение", – заявил аргентинский полузащитник.
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