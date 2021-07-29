Дриусси перешел в клуб суперзвезды Голливуда

Фото: твиттер "Остина"/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси стал игроком американского "Остина", сообщается в твиттере клуба.

Дриусси перешел в "Остин" бесплатно, на правах свободного агента, и подписал с клубом многолетний контракт.

Стоит отметить, что совладельцем "Остина" является голливудский актер Мэттью Макконахи.

25-летний Дриусси ранее выступал за "Ривер Плейт" и "Зенит". Трехкратный чемпион России, чемпион Аргентины.

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