Дриусси покинул "Зенит"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила об уходе аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси.
Футболист выкупил свой контракт, который действовал до лета 2022 года, и получил статус свободного агента. Ожидается, что форвард перейдет в североамериканский клуб "Остин".
25-летний Дриусси выступал за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ранее играл за "Ривер Плейт".
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