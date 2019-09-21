Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"

Теги себастьян дриусситравмызенит санкт-петербургсергей семакрубин

Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"

Нападающий "Зенита" Себастья Дриусси получил сотрясение мозга в матче 10-го тура чемпионата России с "Рубином" (5:0). Об этом сообщает Sport24.ru.

Футболист был заменен в перерывы и дальше не смог продолжить выступать.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказал, как чувствует себя аргентинец. Кроме того, специалист рассказал, как чувствуют себя остальные травмированные игроки.

"Дриусси в клинике. Он получил сотрясение. Сложно сказать, сколько времени он будет на восстановлении".

Ерохин заболел и не смог участвовать в этом матче. Как и Азмун. Малком пока не тренируется со всеми", - сказал Семак.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард участвовал в 7 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. 

А еще: В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов