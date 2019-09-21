Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"

Нападающий "Зенита" Себастья Дриусси получил сотрясение мозга в матче 10-го тура чемпионата России с "Рубином" (5:0). Об этом сообщает Sport24.ru.

Футболист был заменен в перерывы и дальше не смог продолжить выступать.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказал, как чувствует себя аргентинец. Кроме того, специалист рассказал, как чувствуют себя остальные травмированные игроки.

"Дриусси в клинике. Он получил сотрясение. Сложно сказать, сколько времени он будет на восстановлении".

Ерохин заболел и не смог участвовать в этом матче. Как и Азмун. Малком пока не тренируется со всеми", - сказал Семак.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард участвовал в 7 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

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