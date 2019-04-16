Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока 23-го тура.

Приз достался форварду "Зенита" Себастьяну Дриусси. За него проголосовали 46,57 процентов болельщиков.

В матче 23-го тура РПЛ против "Анжи" аргентинец оформил дубль.

Всего в текущем сезоне 23-летний Дриусси провёл за "Зенит" 36 игр, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.

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