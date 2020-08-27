Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы

Форвард "Зенита" Себастья Дриусси поблагодарил болельщиков в инстаграме.

По данным TyC sport, аргентинец избежал разрыва связок и пропустит около 6 недель.

Футболист был травмирован в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо" (0:1) и заменен на 15-й минуте. После медицинского обследования у нападающего было выявлено повреждение внутренней коллатеральной связки, которое потребует от четырех до шести недель восстановления.

"Большое спасибо всем за слова поддержки. Все прошло хорошо, слава Богу. Теперь буду думать о восстановлении, чтобы вернуться сильнее", - написал Дриусси.

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