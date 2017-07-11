Дриусси провел первую тренировку с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси провел первую тренировку с "Зенитом"Сегодня новоиспеченный форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси провел первую тренировку со своей новой командой.

Как информирует официальный сайт "сине-бело-голубых", двухчасовое занятие 21-летний нападающий отработал наравне со всеми своими одноклубниками.

Напомним, "Зенит" расстанется с одним из своих хавбеков. | soccernews.ru

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