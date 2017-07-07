Дриусси пройдет медосмотр в "Зените" во вторник



Нападающий "Ривер Плейт" Себастьян Дриусси близок к переходу в "Зенит", сообщает Clarin.

По сведениям издания, во вторник, 11 июля, футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то форвард подпишет с питерцами пятилетний контракт.

В прошлом сезоне 21-летний Дриусси провел 29 матчей в чемпионате Аргентины и забил 17 голов.

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