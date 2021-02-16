Дриусси рассказал, что помешало ему вернуться в "Ривер Плейт"
Вингер питерского "Зенита" Себастьян Дриусси раскрыл причину срыва его перехода в "Ривер Плейт".
Напомним, что футболист хотел вернуться в аргентинский клуб этой зимой, но "сине-бело-голубые" не отпустили его.
"Пепе, которого собирался пригласить "Зенит" из "Гремио", решил перейти в "Порту", поскольку не хотел выступать в РПЛ. Клуб не смог найти другого игрока на замену мне, поэтому переговоры о возвращении в "Ривер Плейт" стали невозможными. Травма Малкома не имеет к этому никакого отношения", - цитирует аргентинца SOYDeportes.
Ранее стало известно, что Дриусси не намерен продлевать контракт с "Зенитом" и может уйти в "Ривер Плейт" бесплатно летом 2022 года по истечении срока контракта.
Не пропустите: Дриусси обратился к болельщикам "Ривер Плейт". | http://soccernews.ru
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