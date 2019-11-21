Дриусси рассказал, откуда Дзюба знает испанский мат
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал учит ли русский язык, а также прокомментировал то, что Артем Дзюба знает испанские ругательства.
"Русский специально не учу. Но я слышу, как говорят вокруг и повторяю. Два с половиной года в команде - хороший срок, чтобы выучить язык. Немного получается.
Дзюба "учится" испанским матам во время матча, когда эмоции берут верх. Я не знаю, как ругаются на русском, поэтому ругаюсь на испанском. Но специально я его не учу некрасиво выражаться", - сказал Дриусси.
23 ноября "Зенит" сыграет с "Рубином" в рамках 17-го тура РПЛ.
А еще: Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"| http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|16
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