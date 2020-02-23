Дриусси рассказал, почему не состоялся его переход в клуб Бекхэма
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что он был готов перейти в "Интер Майами", совладельцем которого является бывший игрок "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
"Интерес со стороны «Интер Майами» был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Полностью сконцентрирован на работе в "Зените" и всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы знаете. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, что был готов принять предложение "Интер Майами", – приводит слова Дриусси "Чемпионат".
Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейт" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15