Дриусси рассказал, почему не состоялся его переход в клуб Бекхэма

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Дриусси рассказал, почему не состоялся его переход в клуб Бекхэма
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что он был готов перейти в "Интер Майами", совладельцем которого является бывший игрок "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

"Интерес со стороны «Интер Майами» был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Полностью сконцентрирован на работе в "Зените" и всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы знаете. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, что был готов принять предложение "Интер Майами", – приводит слова Дриусси "Чемпионат".

Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейт" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.

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