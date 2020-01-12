Дриусси рассказал, почему он не перешел в клуб Бекхэма

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссиинтер майамидэвид бекхэм

Дриусси рассказал, почему он не перешел в клуб Бекхэма
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что им действительно интересовался "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

"Слухи про "Интер Майами"? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в "Зените". Полностью сосредоточен на игре за команду" , - приводит слова Дриусси "Чемпионат".

Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейт" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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