Дриусси трогательно попрощался с "Зенитом"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси трогательно обратился к болельщикам "Зенита" после ухода из петербургского клуба.
"Дорогой "Зенит" и его фанаты! Прежде всего я хочу сказать спасибо за эти четыре года, которые мы провели вместе. Я благодарю вас от себя и моей семьи. Санкт-Петербург - это потрясающий город, а "Зенит" – фантастический клуб. Я многому научился здесь. Я благодарю за вашу любовь. Вы и Санкт-Петербург навсегда останетесь в моем сердце. Именно тут я узнал, какого стать отцом. Моя дочь родилась здесь и это незабываемое чувство. Большое спасибо тренерам, врачам и персоналу клуба. Спасибо вам за те моменты, которые мы пережили вместе. Возможно, когда-нибудь мы снова встретимся. Я желаю "Зениту" большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!" – сказал Дриусси в видео, опубликованном в твиттере "Зенита".
25-летний Дриусси выступал за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ранее играл за "Ривер Плейт".
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