Дриусси: "В "Реале Сосьедад" играют быстрые футболисты"

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси оценил соперника своей команды по завтрашнему матчу группового этапа Лиги Европы.

"Можно ли назвать матч против "Реала Сосьедад" игрой за первое место? Да, предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" является одной из самых сильных команд в группе. У них хороший набор игроков, быстрые ребята. Относимся к ним серьезно", - приводит слова 21-летнего нападающего "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, Манчини высказался о прогрессе Дзюбы. | soccernews.ru