Дриусси выразил громкое недовольство своим положением в "Зените"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что он недоволен своей позицией на поле в петербургском клубе.

"Мне очень не хватает "Ривер Плейт". Я скучаю по месту в атаке. Я уже три года играю на дерьмовой позиции и устал от этого. Я готов вернуться в любой момент", - приводит слова Дриусси TyC Sports.

24-летний Дриусси играет в "Зените" в основном на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне аргентинец провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт игрока с российский клубом действует до лета 2021 года.

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