Дриусси: "Я хорошо чувствую себя в России"



Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в петербургском клубе.

"Я хорошо чувствую себя в России. В первые месяцы мне пришлось пережить период адаптации и я не часто выходил на поле. Но сейчас все идет хорошо и я рад этому. Меня также радует присутствие в команде других аргентинских футболистов.

Фотография с Месси? Тогда Лионель принял меня за фаната, но после этого мы уже поговорили. Тысячи людей просят Месси о совместном фото, поэтому он меня и не узнал. Позже Лео извинился и мне этого достаточно. Он очень скромный парень", – цитирует Дриусси El Intransigente.

В этом сезоне 21-летний Дриусси провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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