Дриусси: "Я хорошо чувствую себя в России"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси: "Я хорошо чувствую себя в России"
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в петербургском клубе.

"Я хорошо чувствую себя в России. В первые месяцы мне пришлось пережить период адаптации и я не часто выходил на поле. Но сейчас все идет хорошо и я рад этому. Меня также радует присутствие в команде других аргентинских футболистов.

Фотография с Месси? Тогда Лионель принял меня за фаната, но после этого мы уже поговорили. Тысячи людей просят Месси о совместном фото, поэтому он меня и не узнал. Позже Лео извинился и мне этого достаточно. Он очень скромный парень", – цитирует Дриусси El Intransigente.

В этом сезоне 21-летний Дриусси провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Орлов: "Анюков очень хочет уйти из "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов