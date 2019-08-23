Дриусси: "Я комфортно чувствую себя в России"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси: "Я комфортно чувствую себя в России"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что рад находиться в Россию. Об этом сообщает La Oral Deportiva.

"Я комфортно чувствую себя в России, моей семье здесь хорошо. Доволен стабильным игровым временем в "Зените", но сейчас расстроен из-за травмы. Надеюсь, быстро вернуться в строй", - сказал Дриусси.

В этом сезоне футболист участвовал в 6 матче в РПЛ, отметившись 1 ассистом.

Матч сине-бело-голубых с "Уфой" нападающий пропустит из-за повреждения икроножной мышцы. 

А еще: "Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Дриусси| http://soccernews.ru
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