Дриусси: "Я никогда не употреблял допинг"



Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси опроверг обвинения в применении допинга.

"Иногда люди говорят обо мне только плохое и пытаюсь очернить просто так. Я никогда не употреблял допинг. Впрочем, я спокойно отношусь к этим слухам. Кто хочет, пусть говорит об этом", - сказал Дриусси.

Ранее сообщалось, что несколько недель назад форвард провалил допинг-тест.

Напомним, что 21-летний Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.

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