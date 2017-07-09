Дриусси: "Я никогда не употреблял допинг"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Дриусси: "Я никогда не употреблял допинг"
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси опроверг обвинения в применении допинга.

"Иногда люди говорят обо мне только плохое и пытаюсь очернить просто так. Я никогда не употреблял допинг. Впрочем, я спокойно отношусь к этим слухам. Кто хочет, пусть говорит об этом", - сказал Дриусси.

Ранее сообщалось, что несколько недель назад форвард провалил допинг-тест.

Напомним, что 21-летний Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.

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комментарии
Мама

Это не Дриусси,а Ланцини из Вест Хэма)

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