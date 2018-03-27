Дриусси: "Я пока недостаточно хорош для сборной Аргентины"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси завил о желании сыграть за национальную команду Аргентины.

"Обидно, конечно, что я не вызывался, но я все понимаю. Чтобы вызываться в сборную Аргентины, нужно играть как минимум не хуже, чем я это делал в "Ривер Плейт". Сейчас я не всегда попадаю в стартовый состав. Забиваю не так много, как мне бы хотелось. Да и конкуренция в атаке у сборной Аргентины просто космическая.

С другой стороны, мне только 22 года. Сейчас для меня приоритет - успешная игра за "Зенит". А если здесь все будет нормально, то вызов в сборную от меня никуда не денется. На сегодняшний день я и сам прекрасно понимаю, что пока недостаточно хорош для сборной Аргентины", - сказал он. | http://soccernews.ru