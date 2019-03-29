Дриусси: "Я совершил ошибку, выбрав РПЛ"

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что он считает ошибкой переезд в Россию.

"Я совершил ошибку, выбрав РПЛ. Я мог перейти в другой, более сильный чемпионат. Принял неправильное решение, но я не жалею об этом. Советую другим игрокам подумать перед уходом", - сказал 23-летний аргентинец.

Дриусси перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" нападающий сыграл 73 матча, забил 12 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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