Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"

Теги зенит санкт-петербургуфасебастьян дриусси

Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 24-го тура РФПЛ против "Уфы".

"Сколько сегодня забью? Минимум один. Очень на это надеюсь. Но главное, чтобы мы победили", - приводит слова 22-летнего нападающего "сине-бело-голубых" sport24.ru.

В нынешнем сезоне Дриусси забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Зенит".

Не пропустите превью к матчу "Уфа" - "Зенит". | soccernews.ru

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