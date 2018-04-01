Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"

Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 24-го тура РФПЛ против "Уфы".

"Сколько сегодня забью? Минимум один. Очень на это надеюсь. Но главное, чтобы мы победили", - приводит слова 22-летнего нападающего "сине-бело-голубых" sport24.ru.

В нынешнем сезоне Дриусси забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Зенит".

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