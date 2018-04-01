Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"
Форвард питерского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 24-го тура РФПЛ против "Уфы".
"Сколько сегодня забью? Минимум один. Очень на это надеюсь. Но главное, чтобы мы победили", - приводит слова 22-летнего нападающего "сине-бело-голубых" sport24.ru.
В нынешнем сезоне Дриусси забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Зенит".
Не пропустите превью к матчу "Уфа" - "Зенит". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|23
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|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|42
|5
|Краснодар
|24
|41
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
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|8
|Урал
|24
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|9
|Рубин
|24
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|10
|Ахмат
|23
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|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|24
|27
|13
|Амкар
|23
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|14
|Анжи
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|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
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