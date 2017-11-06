Дриусси заменил Икарди в заявке сборной Аргентины

Атакующий полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси получил вызов в сборную Аргентины.

21-летний футболист заменил в заявке "альбиселесте" травмировавшегося форварда "Интера" Мауро Икарди.

Напомним, что сборная Аргентины готовится к товарищеским матчам против России и Нигерии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

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