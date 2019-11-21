Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что думает о нападающем Александре Кокорине. Об этом сообщает Sport24.



"Кокорин для меня просто топ! Это невероятный игрок, он один из лучших в России. Когда я смотрю, как он тренируется, мне не верится, что он провел год без футбола. Он в отличной форме", - сказал Дриусси.



Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий освободился в ноябре.



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