Дриусси заявил о желании вернуться в "Ривер Плейт"

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Дриусси заявил о желании вернуться в "Ривер Плейт"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси желает вернуться в "Ривер Плейт".

"В России я сильно скучаю по семье и друзьям. Обычно я нахожусь с ними в отпуске, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень трудные для меня.

Каждый раз когда приезжаю в Аргентину, то меня посещают мысли, что я хочу вернуться в "Ривер Плейт" и остаться здесь жить. Однако со временем это проходит", - приводит слова Дриусси El Intra Sports.

Дриусси является воспитанником "Ривер Плейта" и выступал за первую команду с 2013 по 2017 год.

Соглашение аргентинского футболиста с "Зенитом" истекает летом 2021 года.

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