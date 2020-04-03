Дриусси заявил о желании вернуться в "Ривер Плейт"
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси желает вернуться в "Ривер Плейт".
"В России я сильно скучаю по семье и друзьям. Обычно я нахожусь с ними в отпуске, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень трудные для меня.
Каждый раз когда приезжаю в Аргентину, то меня посещают мысли, что я хочу вернуться в "Ривер Плейт" и остаться здесь жить. Однако со временем это проходит", - приводит слова Дриусси El Intra Sports.
Дриусси является воспитанником "Ривер Плейта" и выступал за первую команду с 2013 по 2017 год.
Соглашение аргентинского футболиста с "Зенитом" истекает летом 2021 года.
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