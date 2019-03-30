Дриусси: "Журналисты не правильно перевели мои слова"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отреагировал на свое последнее интервью.
Напомним, что аргентинец в нем заявил, что жалеет о переезде в Россию.
"Я давал это интервью для аргентинского радио, однако зарубежные СМИ не правильно перевели мои слова. Безусловно, в начале я колебался при принятии решения о переезде в Россию. Однако я здесь всем доволен и ни о чем не жалею.
Я все еще прогрессирую как футболист. Я игрок "Зенита" и рад этому, а преданность фанатам и городу я докажу своей игрой", - приводят слова Дриусси российские СМИ.
23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне на его счету 6 голов и 10 ассистов в 33 играх.
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|21
|38
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|Спартак Москва
|21
|36
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|ЦСКА Москва
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|5
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|20
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|6
|Ростов
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|7
|Арсенал Тула
|21
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|8
|Рубин
|21
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|Ахмат
|21
|27
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|Оренбург
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|11
|Крылья Советов
|20
|24
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|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
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|14
|Анжи
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|Уфа
|20
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|16
|Енисей Красноярск
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