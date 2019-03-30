Дриусси: "Журналисты не правильно перевели мои слова"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отреагировал на свое последнее интервью.

Напомним, что аргентинец в нем заявил, что жалеет о переезде в Россию.

"Я давал это интервью для аргентинского радио, однако зарубежные СМИ не правильно перевели мои слова. Безусловно, в начале я колебался при принятии решения о переезде в Россию. Однако я здесь всем доволен и ни о чем не жалею.

Я все еще прогрессирую как футболист. Я игрок "Зенита" и рад этому, а преданность фанатам и городу я докажу своей игрой", - приводят слова Дриусси российские СМИ.

23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне на его счету 6 голов и 10 ассистов в 33 играх.

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