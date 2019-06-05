Дриуссии: "С такой статистикой в другом чемпионате я бы попал в состав сборной"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что он мог бы попасть в сборную Аргентины перед Кубком Америки, если бы играл в более сильном чемпионате. Об этом сообщает TyC Sports.

"Это довольно сильный чемпионат. Однако с такой статистикой из лучшей лиги Европы, я мог бы попасть в сборную. На стадионе "Зенита" хорошо играть зимой. Из-за этого соперники получают преимущество над нами - аргентинцами", - сказал Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси участвовал в 42 матчах, забив 13 голов и сделав 11 ассистов.

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