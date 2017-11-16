Дрогба: "Если тренер "Челси" конфликтует с Абрамовичем, то он будет уволен"

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Дрогба: "Если тренер "Челси" конфликтует с Абрамовичем, то он будет уволен"

Бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба рассказал, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович не терпит пререканий от главных тренеров команды.

"Все говорят, что "Челси" не очень стабилен. Но в современном футболе нет тренера, который провёл бы в клубе более трёх-четырёх лет. Я как-то спросил Абрамовича о том, сколько тренеров была уволено за последние сезоны. В своём ответе он подчеркнул, что после увольнений приходили результаты. Тренеры после назначения в "Челси" получают карт-бланш и делают то, что считают нужным. Тем не менее, если они вступают в конфликт с Абрамовичем, то будут уволены" - приводит слова Дрогба RMC Sport.

Напомним, что в последнее время СМИ часто сообщают о конфликте между Абрамовичем и Антонио Конте.

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