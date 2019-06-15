Дрогба может стать тренером "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпарддидье дрогба

Дрогба может стать тренером "Челси"

Легендарный ивуарийский форвард Дидье Дрогба может войти в тренерский штаб "Челси", если команду возглавит Фрэнк Лэмпард.

По информации The Sun, Лэмпард видит в бывшем одноклубнике тренера нападающих.

Также вероятный будущий наставник "синих" планирует пригласить в свой штаб Джоди Морриса и Шея Гивена.

41-летний Дрогба выступал за "Челси" с 2004 по 2012 год, а также в сезоне-2014/15, сыграл 381 матч и забил 164 гола.

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