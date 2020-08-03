Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара

Легенда "Челси" Дидье Дрогба претендует на руководящий пост в Федерации футбола Кот-д’Ивуара, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 42-летний бывший нападающий намерен участвовать в выборах президента организации, запланированных на 5 сентября.

Помимо Дрогба кандидатами на высокопоставленную должность являются ещё четыре человека.

Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год и стал лучшим бомбардиром в её истории (65 голов в 105 матчах).

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