Дрогба намерен открыть обувную компанию после завершения карьеры

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Дрогба намерен открыть обувную компанию после завершения карьеры
Нападающий "Финикса" Дидье Дрогба решил завершить карьеру по окончании этого сезона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 39-летний футболист со своим братом откроет обувную компанию, которая будет называться "Джад".

Производство обуви будет находиться в Италии.

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